المندوه “رايح جاي” .. مديرية الشباب والرياضة تعيده لانتخابات الزمالك

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، قرارًا بعودة حسام المندوة، واعتماد ترشحه على منصب أمين الصندوق في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.

ومن المقرر أن تقام اليوم الجمعة، انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، لخلافة مجلس مرتضى منصور المعزول، على أن تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً.

مديرية الشباب والرياضة كانت قد أصدرت قرارًا باستبعاد حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك للدورة الحالية 2023 – 2027.

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يأتي استبعاد حسام المندوه من انتخابات نادي الزمالك، بسبب خطاب الشئون القانونية في وزارة الشباب والرياضة إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وطالبت الشئون القانونية في وزارة الشباب والرياضة، في خطابه بضرورة استبعاد المندوه وتنفيذ الحكم الصادر باستبعاده من القضاء الإداري في الدعوى المقامة ضده من كريم عادل عبيد.