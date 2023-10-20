قبل انتخابات الزمالك.. تأجيل محاكمة مرتضى منصور

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، الخميس، قرارًا بتأجيل أولى جلسات الجنحة المباشرة المرفوعة من ممدوح عباس، والتي حملت رقم 2245 حصر رقم 1496 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف، إلى جلسة 16 نوفمبر.

ومن المقرر أن تقام انتخابات نادي الزمالك، اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، لانتخاب مجلس إدارة جديد لخلافة مرتضى منصور.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قد قررت حجز جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم.

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وأكد محمد عثمان، محامي محمود الخطيب والمستشار القانوني للنادي الاهلي، أن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناءً على الشكوى التي تم تقديمها للنائب العام ضد مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف رئيس القلعة الحمراء، وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وأشار عثمان، إلى أن ما قام به مرتضى منصور مُعاقب عليه بالحبس الوجوبى والغرامة، بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.