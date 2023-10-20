حسابات الاهلي تشيد باعتذار شيكابالا

أشادت حسابات النادي الاهلي عبر مواقع التواصل الاحتماعي بإعتذار محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، عقب ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وكان شيكابالا قد ظهر اليوم الخميس في برنامج “كابيتانو مصر”، رغم الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

وكتب محمود شيكابالا على صفحته الرسمية على “فيس بوك”:” تنويه.. بشكر القائمين على برنامج كابيتانو مصر على الإستضافة “.

وأضاف شيكابالا: “لكن وجب التوضيح اني قمت بتصوير الحلقة المذاعة اليوم من شهر ونص تقريبا.. المجد لكل شهدائنا “.

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وعلق حساب “الاهلي اليوم”، عبر موقع التواصل الاحتماعي “فيس بوك”: “شيكابالا اتذاع له حلقة النهاردة على قنوات أون، ولو ما طلعش اعتذر فـ الناس هتبقى فاهمة إن الحلقة قديمة ومش متصورة الأيام دي وفيه بدل الدليل كتير”.

وتابع: “ومع ذلك شيكابالا اعتذر ووضح إنها متصورة من فترة قبل الأحداث، تصرف شيكا هنا تصرف نبيل مع إني أرجع وأقول هو لو ما اعتذرش فـ الناس مش هتفهمها غلط والكل كان هيفهم إنها قديمة”.

وواصل: “وهنا كمان مافيش أي عتب على قناة أون اللي بتعمل شغلها كقناة وكمحتوى ليها بس كان واجب يوضحوا الحلقة بتاريخ، منعًا لأي سوء فهم لكن ما دون ذلك فـ مش شايف إن عليهم عتب في إذاعة أي شيئ كروي أو أي برنامج”.

واختتم: “عمومًا دي مواقف بتبين اللي بيدعم وبيدافع من قلبه وبين اللي بيستنى وقت معين أو أسباب معينة علشان يركب التريند فيها، شكرًا شيكابالا”.

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ويعد شيكابالا من أبرز اللاعبين العرب والمصريين الذين دافعوا عن القضية الفلسطينية في الأيام الاخيرة، بعد الهجمات التي شهدها قطاع غزة، وسقوط عدد ضخم من الضحايا والمصابين.