أول قرار من أنور الغازي بعد أزمته مع ماينز بسبب فلسطين

قرر المغربي ذو الأصول الهولندية أنور الغازي نجم نادي ماينز الألماني، العودة إلى هولندا، بعد قرار فريقه بتجميده بسبب دعمة للقضية الفلسطينية.

وكشف والد اللاعب أنور الغازي، عن موقفه وتطورات حالته، في تصريحاته لصحيفة “البطولة” المغربية:” أخبرني بأنه تأثر بشدة، وبكى كثيرًا، لقد اجتمع مع إدارة ماينز، وأخبرهم بعدم قبوله التراجع عن التضامن مع أطفال غزة “.

وأضاف:” عاد ابني مع أسرته إلى هولندا، بعدما علم بخبر توقيفه من طرف النادي، الوضع بينهما أصبح مسدودا، لأن أنور لم يوافق على الخروج بفيديو يعتذر فيه عن موقفه “.

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وواصل والد الغازي:” تلقى أنور العديد من العروض في الدوري الخليجي، خصوصا من الدوري القطري، عقب انتشار خبر توقيفه من إدارة نادي ماينز الألماني، بسبب دعمه الكبير لفلسطين “.

واختتم:” أنور يتحلى بمعنويات عالية، خاصة بعدما أشادت الدول العربية والإسلامية بموقفه، فهو لم يكترث لقضية الطرد من فريقه، لأن المواقف الرجولية يلزمها بعض التضحيات “.