المندوه “رايح جاي” .. مديرية الشباب والرياضة تعيده لانتخابات الزمالك

أعلنت القائمة الموحدة في انتخابات نادي الزمالك، عودة حسام المندوه، المرشح على أمانة الصندوق إلى سباق الانتخابات، بعد عزله بالأمس بسبب الطعون.

وكان مجلس الدولة قرر استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك في وقت سباق، بسبب الطعون التي تم تقديمها ضدها، قبل أن تقرر اللجنة الأولمبية عودته.

وقررت وزارة الشباب اليوم استبعاد حسام المندوه من جديد، قبل أن تعلن مديرية الشباب والرياضة في الجيزة عودته من جديد واعتماد ترشيحه رسميًا على منصب أمين الصندوق.

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ومن المقرر أن ينطلق السباق الانتخابي في نادي الزمالك، لاختيار مجلس الإدارة الجديد الذي يقود القلعة البيضاء في الفترة من 2023 وحتى 2027، في تمام التاسعة صباح اليوم الجمعة.

وستجرى الانتخابات في مقر نادي الزمالك الرئيسي في ميت عقبة، على أن تغلق أبواب التصويت في تمام السابعة مساء، على أن تعلن النتيجة فور الانتهاء من فرز الأصوات.