غدا الحسم.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات الزمالك بـ 66 مرشحا

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق غدا الجمعة 20 أكتوبر، العملية الانتخابية لنادي الزمالك، بتصويت أعضاء الجمعية العمومية الذي لهم الحق في التسجيل لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وقام 66 عضوا، بتقديم أوراق ترشحه في الانتخابات على مختلف المناصب.

من المقرر أن يتم فتح باب التوقيع في كشوف التسجيل منذ التاسعة صباحا، ويتم إغلاقه في السابعة مساء.

ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية".

قائمة المرشحين في انتخابات نادي الزمالك:

منصب الرئيس

-حسين لبيب.

-فاروق جعفر.

-فاروق فؤاد.

-مرفت سيد أحمد.

-فاروق الحنبلي

منصب نائب الرئيس

-هاني العتال.

-هشام نصر.

-أحمد محمد عبد الغني.

منصب أمين الصندوق

-حسام المندوه.

-محمد ممدوح الماوي

-كريم محمد عادل.

-عبد المجيد سليم.

-محمد قدري..

-خالد إبراهيم.

منصب عضو مجلس إدارة فوق السن

-هشام يكن.

-أحمد سليمان.

-محمد طارق.

-هاني نبيه.

-حسين سيد.

-هاني شكري.

-أحمد عفيفي.

-رجب أحمد.

-أحمد فوده.

-حميدية كمال.

-أشرف إمام.

-مروة أمير الرفاعي.

-مروة أحمد.

-أحمد إبراهيم.

-نجلاء فتحي.

-سيف الإسلام محمد.

-طارق أحمد.

-سامح سوني.

-علاء الدين مختار.

-رفعت عبد الرؤوف.

-حاتم السيد.

-محمود سامي.

-شيرين حسين.

-شريف محمد.

-حسام حسن.

-أسامة الدسوقي.

-نجلاء السيد.

-هاني عيد.

-عمرو علي.

-مصطفى سيد.

-محمد رشاد.

-هشام محمد.

-ماهر محمد.

-سامح سعيد.

-الحسينى سمير.

-السيد عبد المنعم.

-مجدي محي.

-محمد رشاد محمد حسن.

منصب عضو مجلس إدارة تحت السن

-نيرة الأحمر

-آية هشام.

-خالد محمد المنتصر.

-محمد خالد.

-أحمد هاني.

-علي عبد الحميد.

-ياسمين حامد.

-إيهاب عصمت.

-أحمد عادل.

-محمد صلاح.

-محمد ياسر.

-هشام نصر الدين.

-أحمد خالد.

-رامي إبراهيم.