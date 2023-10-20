ليلة الانتخابات.. كشف حساب تبرعات مرشحين الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انتخابات نادي الزمالك، المقرر لها غدا الجمعة 20 أكتوبر ، بمقر النادي بميت عقبة.

وقدم عدد كبير من الأعضاء أوراق ترشحهم بلغ عددهم 66، على المناصب المختلفة في النادي الأبيض منهم رئيس والنائب وأمين الصندوق والعضوية فوق السن وتحت السن.

وشهدت الأيام الماضية، تكثيف الندوات وتقديم البرامج لجميع المرشحين، سواء داخل جدران النادي بميت عقبة، أو خارجه.

كما قام عدد من المرشحين بمساعدة النادي ماليا، لأجل الخروج من الأزمة الطاحنة التي يعاني منها النادي حاليا، وضربت جميع الفرق الرياضية المختلفة.

وينشر موقع "الخليج 365" كشف حساب المرشحين الذين قاموا بالتبرع لمساعدة نادي الزمالك في الفترة الماضية.

هاني العتال المرشح على منصب نائب الرئيس:

-حل أزمة قيد فريق اليد ودفع مبلغ 2 مليون جنيه لسداد مديونيات اتحاد اليد

-توجيه ميزانية الحملة الانتخابية لحل أزمات الزمالك

-التبرع لفرق كرة الماء والسباحة بعدد من الكرات والنظارات والبونيهات

-التعاقد على ملابس الفرق الجماعية "طائرة ويد وسلة"

هشام نصر المرشح على منصب نائب الرئيس:

-التبرع لقطاع كرة اليد بملابس رياضية

-التبرع بمبلغ مليون جنيه لسداد باقي مستحقات قطاع السباحة

باقي المرشحين:

-أحمد خالد حسانين المرشح على منصب العضوية تحت السن تبرع مبلغ مليون جنيه للمساهمة في صرف مستحقات قطاع السباحة

-حسين السيد المرشح على منصب العضوية فوق السن تبرع بمبلغ 50 ألف دولار لحل أزمة اللاعبين الأجانب لفريق الكرة

-الرباعي المرشح لعضوية النادي تحت السن محمد طارق وأحمد خالد ورامي إبراهيم ونيرة الأحمر، قدموا خدمات طبية لأعضاء الجمعية العمومية.