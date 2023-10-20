"الأهلي ضد سيمبا".. موعد مباريات اليوم 20 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تستأنف جميع دوريات العالم مبارياتها عقب إنتهاء التوقف الدولي لشهر أكتوبر، وتقام اليوم الجمعة بعض المباريات القوية والمثيرة.

واليكم مباريات اليوم الجمعة 20 أكتوبر:

الدوري الأفريقي

الاهلي ضد سيمبا - 6 مساء

الدوري المصري

المصري ضد طلائع الجيش - 4 مساء

سيراميكا كليوباترا ضد الداخلية - 8 مساء

الدوري السعودي

الاتحاد ضد التعاون - 6 مساء

الاخدود ضد الفيحاء - 6 مساء

الهلال ضد الخليج - 9 مساء

الفتح ضد أبها - 9 مساء

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد غرناطة - 10 مساء

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند - 9.30 مساء

الدوري الفرنسي

لانس ضد لو آفر - 10 مساء