"الأهلي ضد سيمبا".. موعد مباريات اليوم 20 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
تستأنف جميع دوريات العالم مبارياتها عقب إنتهاء التوقف الدولي لشهر أكتوبر، وتقام اليوم الجمعة بعض المباريات القوية والمثيرة.
واليكم مباريات اليوم الجمعة 20 أكتوبر:
الدوري الأفريقي
الاهلي ضد سيمبا - 6 مساء
المصري ضد طلائع الجيش - 4 مساء
سيراميكا كليوباترا ضد الداخلية - 8 مساء
الدوري السعودي
الاتحاد ضد التعاون - 6 مساء
الاخدود ضد الفيحاء - 6 مساء
الهلال ضد الخليج - 9 مساء
الفتح ضد أبها - 9 مساء
أوساسونا ضد غرناطة - 10 مساء
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند - 9.30 مساء
الدوري الفرنسي
لانس ضد لو آفر - 10 مساء