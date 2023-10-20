شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا: هدفى استقلالية لجنة الحكام فى كل الجوانب ومنها المادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه يعمل بهدف استقلالية لجنة الحكام فى كل الجوانب بما فيها الناحية المادية.

وقال بيريرا فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الأعلامى أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1: "إن الحكام يحصلون على مستحقاتهم عن طريق التحويلات البنكية وليس شيكات".

وتابع بيريرا: "واجهنا مشكلة فى تجميع كل الحكام بسبب انشغال الدوليين بمباريات ومعسكرات خارجية"، مشددا على أنه كان من الصعب العمل مع 350 حكما فى بداية مهمته، وحاليا لدينا 34 حكما للساحة و52 مساعدا فى الدورى الممتاز.

فى سياق آخر، منح فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكام تعليمات بعدم السماح لأى لاعب للاحتفال بتسجيل الأهداف أكثر من 60 ثانية، مؤكدا أنه سيتم احتساب هذه المدة وقتا بدلا من الضائع مع كل هدف يتم تسجيله.

وطلب البرتغالي فيتور بيريرا تقييماً شهرياً لجميع الحكام فى الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني من المراقبين وأعضاء اللجنة، لمعرفة أفضل الحكام بصفة دورية ومنحهم المباريات المهمة ونهائيات البطولات المصرية، وسيتم الإعلان عن أفضل الحكام بصورة دورية لتحفيزهم.