شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد سليم لـ"الخليج 365": تراجعت عن الانسحاب من انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد المجيد سليم تراجعه عن قراراه بالانسحاب من انتخابات نادى الزمالك والمرشح فيها على منصب أمين الصندوق بعد ساعات من إعلانه الاعتذار.

وقال سليم خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تراجع عن الانسحاب من أجل تلبية رغبة أعضاء الجمعية العمومية، فى التواجد بالانتخابات.

وكتب عبد المجيد عبر صفحته: "نظرا لمطالبات أعضاء الجمعية العمومية قمت بسحب الاعتذار رسميا".



وكان عبد المجيد سليم أصدر بياناً منذ ساعات أعلن فيه اعتذاره عن عدم الاستمرار فى الترشح على منصب أمين الصندوق فى الانتخابات المقرر لها اليوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري. وجاء بيان عبد المجيد كالتالى: