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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد سليم لـ"الخليج 365": تراجعت عن الانسحاب من انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد المجيد سليم تراجعه عن قراراه بالانسحاب من انتخابات نادى الزمالك والمرشح فيها على منصب أمين الصندوق بعد ساعات من إعلانه الاعتذار.
وقال سليم خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تراجع عن الانسحاب من أجل تلبية رغبة أعضاء الجمعية العمومية، فى التواجد بالانتخابات.
وكتب عبد المجيد عبر صفحته: "نظرا لمطالبات أعضاء الجمعية العمومية قمت بسحب الاعتذار رسميا".
وكان عبد المجيد سليم أصدر بياناً منذ ساعات أعلن فيه اعتذاره عن عدم الاستمرار فى الترشح على منصب أمين الصندوق فى الانتخابات المقرر لها اليوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري. وجاء بيان عبد المجيد كالتالى:
وأنهى نادي الزمالك استعداداته أمس الخميس لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مجلس إدارة جديد فى الانتخابات المقرر لها اليوم الجمعة وسط إجراءات انضباطية للحفاظ على سلامة الأعضاء من الزحام والتدافع.
وشدد عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادى الزمالك على رجال الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط،حفاظاً على الاستقرار وخروج الانتخابات في أحسن صورة.
أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من إتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.
وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادي أمس الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب تجهيز النادي لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري.
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