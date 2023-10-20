شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يقترب من هجوم البنك الأهلى أمام إنبى بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى المعار من نادى الزمالك، من قيادة هجوم الفريق في المباراة المقبلة أمام إنبى في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وانتظم أسامة فيصل في تدريبات فريق البنك الأهلى عقب المشاركة مع المنتخب الأولمبى الذى خاض مباراتين أيضا أمام الأردن وأوزبكستان وحقق الانتصار أيضا في المواجهتين، استعدادا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويلتقى البنك الأهلى مع إنبى ضمن الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل)، وتقام المباراة 21 أكتوبر الجارى باستاد بتروسبورت فى السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل)، بسبب عدم تحقيق أي فوز حتى الآن، حيث تلقى الهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك.