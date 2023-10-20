الامارات | سباق القوارب الشراعية ينطلق غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق اليوم، باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2023-2024.

وينطلق السباق يوم غدٍ على مياه الخليج العربي، حيث سينطلق السباق من عمق مياه الخليج العربي، حسب نقطة البداية التي تحددها حالة وظروف البحر، وصولاً إلى خط النهاية قبالة «فندق برج العرب» لمسافة تزيد على 14 ميلاً بحرياً.

وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد المري، أن «موعد بداية السباق سيكون بعد الساعة الواحدة ظهراً».