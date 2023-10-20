الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

عقدت إدارة أحد أندية المحترفين، جلسة مع مدرب الفريق، لتأكيد أنها تقدم له كل الدعم خلال الفترة المقبلة، وأنها لا تفكر في الاستغناء عن خدماته كما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي. وطالبت المدرب بأن يعالج الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية، حتى تتحسّن نتائج الفريق في المباريات المقبلة.

تقاعد

كشف إداري في أحد أندية الدرجة الأولى، عن تطلعاته للتميز في مهمته الرياضية مديراً للفريق الأول، بعد أن تقاعد من عمله الوظيفي. وكشف الإداري أنه سيكرس جميع وقته لدعم الفريق، ومساعدته في تحقيق طموحاته في الفترة المقبلة.

صالة

استجابت إدارة أحد الأندية لمطالب لاعبيها في أحد فرق الألعاب الجماعية، وذلك بمخاطبة اتحاد اللعبة بأن تقام جميع مبارياته على أرض المنافسين، بما يجنّب لاعبي الفريق والقادمين من مناطق مختلفة على مستوى الدولة، الوقوع تحت ضغوط إرهاق السفر الطويل المتكرر، سواء للتدريبات أو المباريات.