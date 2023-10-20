الامارات | «يد الأبيض» تقبض على الصين في الثانية الأخيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم هلال جهاد المنتخب الوطني لكرة اليد إلى تحقيق انتصار ثمين على نظيره الصيني بنتيجة 31-30، بعد تسجيله هدف الفوز في الثانية الأخيرة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في الدور التمهيدي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد «باريس-2024»، وتستضيفها حالياً العاصمة القطرية الدوحة حتى 28 أكتوبر الجاري.

كما شهدت المجموعة ذاتها، فوزاً جديداً للمنتخب الكوري الجنوبي على السعودية 29-27، مع العلم أن الانتصار الكوري الأول جاء على حساب المنتخب الوطني 29-23 في الجولة الافتتاحية التي سجلت أيضاً، فوز المنتخب القطري على الصيني 34-25، والسعودي على الهندي 46-17. ويتشارك المنتخب الوطني مع منتخبي السعودية وقطر، وصافة المجموعة الثانية برصيد نقطتين، فيما عزز المنتخب الكوري الجنوبي صدارته للمجموعة برصيد نقطتين. وجاءت بداية لقاء المنتخب متقاربة مع نظيره الصيني، إلا أن التراخي الدفاعي للاعبي «الأبيض» خصوصاً على صعيد الأجنحة، سمح للصينيين بإنهاء الشوط الأول متفوقين بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة 17-14. ومع انطلاق الشوط الثاني، تحسّن أداء المنتخب، ونجح في الدقيقة العاشرة في إدراك التعادل 20-20، ومواصلة تبادل التقدم مع المنتخب الصيني، قبل أن يعود «الأبيض» لفرض التعادل مجدداً في الدقيقة الأخيرة 30-30، ومن ثم استثمار هجمة سريعة في الثانية الأخيرة منتزعاً الفوز 31-30 بهدف هلال جهاد.

• المنتخب يتشارك مع السعودية وقطر وصافة المجموعة الثانية.