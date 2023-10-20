الامارات | العين وكلباء يقتربان من نصف نهائي الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع العين واتحاد كلباء قدمهما في الدور نصف النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بعدما حققا، أمس، الفوز خارج أرضهما أمام النصر والشارقة في ذهاب ربع النهائي. وضرب العين أكثر من عصفور بحجر، بفوزه على النصر بهدفين دون رد، إذ نجح في الثأر من خسارته أمام «العميد» في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وحصل لاعبوه على دفعة معنوية هائلة قبل لقاء الفيحاء السعودي، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال آسيا. وحمل هدفا العين توقيع عبدالكريم تراوري في الدقيقة (28)، وماتياس بالاسيوس (61).

ويدين العين بهذا الانتصار إلى حارسه البديل محمد بوسندة الذي لعب بديلاً لخالد عيسى، وتألق بصورة واضحة في أكثر من مناسبة، كان أبرزها تسديدة لاعب النصر سمير مميسيفيتش في الشوط الأول التي أبعدها من تحت العارضة إلى ركنية.

وجاءت المباراة مثيرة وحماسية من الفريقين، فذهب الشوط الأول لمصلحة العين من حيث الأفضلية والنتيجة، فيما فشل النصر في استثمار أفضليته في الحصة الثانية.

وفي جانب آخر، واصل الشارقة، حامل اللقب، سلسلة نتائجه المخيبة على ملعبه وبين جماهيره، وخسر من كلباء 2-3. وتقدم «الملك» عبر ماجد سرور (11)، لينجح الفريق الضيف في قلب الطاولة على أصحاب الأرض، حين تمكن من تسجيل هدفين في غضون دقيقتين فقط، عبر دانييل بيسا (50)، وأندريس فومبرغار (52)، ثم نجح تيغالي في تصحيح أوضاع الشارقة بتسجيل هدف التعادل (80)، لكن كلباء استعاد الأفضلية في التقدم بالهدف الثالث (90+6).