الامارات | خورفكان يهزم البطائح.. ويتصدر دوري «الصالات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق خورفكان على ضيفه البطائح بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت، أمس، ضمن الجولة الثالثة من دوري كرة قدم الصالات. وسجل لخورفكان سعود علي في الدقيقة الخامسة، وعبدالله الحوسني في الدقيقة 28، بينما سجل للبطائح أحمد السويدي في الدقيقة 26. وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد خورفكان سبع نقاط في المركز الأول والبطائح ثالثاً بأربع نقاط.

وفي مباراة ثانية فاز كلباء على ضيفه مليحة بأربعة أهداف لهدفين، وسجل لكلباء فهد البلوشي في الدقيقة الثانية، وحمد الزعابي في الدقيقة الثامنة، وحمد البلوشي في الدقيقتين 19 و29، بينما سجل أهداف مليحة أحمد البلوشي في الدقيقة 11، وعلي المهيري في الدقيقة 15. وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد كلباء ثلاث نقاط في المركز الخامس، ومليحة أخيراً بنقطة واحدة. وفي ثالثة مباريات أمس، تعادل دبا الحصن مع الحمرية بهدفين لكل منهما، حيث سجل للحمرية صبري جميل هدفين (6 و19)، وسجل لدبا الحصن خالد المهيري في الدقيقة 12، وعبيد السلامي في الدقيقة 29، ليصبح رصيد دبا الحصن خمس نقاط في الوصافة، والحمرية رابعاً بأربع نقاط.