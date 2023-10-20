السعودية تنافس انجلترا على استضافة كأس العالم للسيدات 2035

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المملكة العربية السعودية رغبتها في استضافة كأس العالم للسيدات 2035، لتكون في منافسة قوية مع ملف انجلترا الذي يرغب في الفوز بتنظيم البطولة أيضًا.

السعودية وانجلترا يتنافسان على كأس العالم للسيدات 2035

كانت النسخة الاخيره من بطولة كأس العالم للسيدات 2023 في دولتي أستراليا ونيوزيلندا، وشهدت تنظيم جيد للمسابقة التي حظت بنسبة مشاهدة حول العالم للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

أعربت مونيكا ستاب المديرة الرياضية للمنتخب السعودي للسيدات عن رغبتها في استضافة البلاد لبطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم عام 2035.

ومن الممكن أيضًا أن يواجه العرض السعودي صدامًا مع إنجلترا الطامحة أيضًا للحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم للسيدات 2035.

أقيمت من قبل 9 نسخة من بطولة كأس العالم للسيدات، وتمتلك دولة أمريكا النصيب الأكبر من الفوز بها في 4 مرات سابقة، ومرتين لـ ألمانيا وكرة وحيدة لكل من دول النرويج واليابان، وإسبانيا التي فازت بها في النسخة الاخيره 2023.