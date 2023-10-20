بركات يوجه رسالة قوية بشأن أحداث غزة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق، رسالة قوية بشأن أحداث العدوان الصهيوني الغاشم ضد الشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة.

وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن المجازر الهصيونية مازالت مستمرة وسط حالة من التعتيم من وسائل الإعلام العالمية التي تتعمد قلب الحقائق وتزييف الصورة وكأنه حق مكتسب لدولة إسرائيل.

وأضاف:" ليس من المعقول توجيه الضربات للمستشفيات وتجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ، والأغرب موقف الغرب الذي لم يكتف فقط بالصمت بل تحول لدعم ومساندة لا محدودة لدرجة أن أي فرد يساند القضية الفلسطينية يتعرض لمضايقات".

وأشار إلى أن ما يحدث من إسرائيل هو قمة الإرهاب ضد الأطفال والأبرياء موضحاً أن فلسطين كانت ومازالت وستظل حرة للأبد.

وتابع:" الجرائم تزداد وحشية ولا يوجد قلب ولا ضمير ولا رحمة ولا إنسانية ، والجميع سيتحدث ولن يستطيع الصهاينة تكميم الأفواه أمام الظلم الواقع ضد الشعب الفلسطيني لحين التخلص من هذا الكابوس.. ويجب أن يعلم الغرب أن ما يحدث في فلسطين من جانب العدو الصهيوني هو قمة الإرهاب".