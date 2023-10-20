أحمد عبدالملك: سموحة يعاني من أزمة دفاعية ومستوى الزمالك تصاعدي

ياسر رشاد - القاهرة - يرى أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن الناحية البدنية لفريق الزمالك تحت قيادة أوسوريو في مستوى تصاعدي.

وأوضح عبدالملك في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك كان في مستوى تصاعدي من الناحية البدنية قبل فترة التوقف.

وأضاف : “ الزمالك لو كان في كامل فورمته فأنه قادر على الفوز وكنت أتمنى استمرار خوض الفريق للمباريات لكن جاء التوقف الدولي، كما أن أوسوريو أيضا حصل على اجازة في الفترة الماضية أيضا ”.

وعن مواجهة الزمالك وسموحة قال عبدالملك " سموحة لديه مشكلات دفاعية لو استطاع أوسوريو استغلالها سوف يحقق الفوز، وفريق سموحة هجوميا فريق جيد، ودائما أحمد سامي يلعب بندية مع أي منافس، والزمالك قادر على الفوز".

الزمالك وسموحة

ويواجه الزمالك نظيره سموحة، يوم الأحد المقبل في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل سموحة المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل بينما يأتي الزمالك في المركز السابع برصيد 5 نقاط من انتصار وتعادين.