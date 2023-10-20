نجم الزمالك السابق: الأهلي قادر على حسم مباراة سيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني ليست صعبة وفي متناول لاعبي الفريق الأحمر، وتوقيت المباراة جيد وأيضا الاستاد الذي سيحتضن اللقاء، رغم أن سيمبا مقلق على أرضه ووسط جماهيره.

وقال في تصريحات تليفزيونية "كولر لن يغير كثيرا في التشكيل، وخط الدفاع مستقر مع حارس المرمى، والتغييرات تكون دائما في خط الوسط والهجوم، وفي غياب علي معلول، من الوارد مشاركة خالد عبدالفتاح أو كريم الدبيس في الجبهة اليسرى بجوار هاني وعبدالمنعم وياسر إبراهيم، وفي وسط الملعب مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، والأخير إصابته بسيطة، وحال عدم مشاركته سيلعب كوكا".

وأضاف: "هناك تغييرات بالتأكيد حصلت في فترة التوقف، وفي غياب موديست، من الوارد مشاركة رضا سليم بجوار حسين الشحات وتاو في الهجوم. ويجب دائمًا إشراك لاعب مميز في خط الوسط بعيدًا عن الثنائي الذي يلعب في مركز 6، لذلك الأفضل مشاركة إمام عاشور الذي اتوقع تواجده لأن إصابته ليست عضلية وكانت كدمة فقط".

وواصل: "الاتحاد الافريقي والرعاة كان لديهم شروط منها الجماهيرية، ومازيمبي الكونغولي سيلعب في تنزانيا خارج أرضه امام الترجي".