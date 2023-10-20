ريال مدريد يحدد 5 صفقات لدعم الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - حددت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الصفقات التي يحتاج الإيطالي أنشيلوتي التعاقد معها للدعم في الميركاتو الصيفي المقبل، مع نهاية الموسم الحالي، وتم الوقوف على 5 لاعبين يحتاجهم الميرنجي.

ريال مدريد يحدد 5 صفقات لدعم صفوفه

ويعتبر اللاعب البرازيلي إندريك لاعب فريق بالميراس اولى صفقات الميرنجي، والذي وقع مع ريال مدريد منذ عدة أشهر، ومن المقرر ان يكون حصوره الرسمي في مدريد بداية من صيف 2024.

وعن ثاني الصفقات في ضم ظهير أيمن بدلًا من كارفخال الذي تقدم في العمر وبدأ مستواه يهبط في الفترة الاخيره، كما هو الامر بالنسبة لمركز الظهير الأيسر، ويضع الميرنجي اللاعب الفونسو ديفيز ضمن خياراته للدعم في مركز الظهير الأيسر بلاعب يستمر لعدة سنوات مثل مارسيلو.

اما عن الصفقة الرابعة والمنتظرة فهي كيليان مبابي الذي يصر على الانتقال للميرنجي خلال الفترة المقبلة، وينتظر حتى دخول الفترة الحرة من عقده في يناير حتى يوقع بشكل رسمي للملكي.

ورغم تحديد 4 مراكز لكن الميرنجي مازال يحتاج للاعب اخر في مركز قلب الدفاع، بسبب الإصابات التي تضرب لاعبي الفريق مؤخرًا، ووجود ضعف في الخط الخلفي منذ رحيل راموس.