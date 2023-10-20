لتجنب الرحيل المجاني.. الزمالك يسعى لتسويق نجمه

تسعى إدارة نادي الزمالك، إلى تسويق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، لتجنب رحيله مجانًا.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت، أن الجهاز الفني لفريق الزمالك غير مقتنع باللاعب سامسون اكينولا على الإطلاق.

وأشار إلى أن سامسون أكينولا، خرج من حسابات خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، والنادي يرفض خروجه بشكل مجاني.

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وتابع: “لا توجد أي عروض في الوقت الحالي للاعب كما تردد، لو فشل الزمالك في تسويق اللاعب هيطلبوا منه الرحيل والتنازل عن مستحقاته ، صفقة غير ناجحة”.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الزمالك وسموحة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.