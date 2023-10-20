بالتردد.. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي

يفتتح النادي الاهلي مباريات النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة.

وستنطلق مباراة الاهلي أمام سيمبا، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام، في ربع نهائي الدوري الأفريقي.

ويبحث عشاق ومتابعي الكرة المصرية والأفريقية، عن القنوات التي تقوم بنقل المباراة بين الاهلي وسيمبا اليوم، بعدما أصبحت البطولة متاحة على عدد من القنوات المفتوحة.

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وستنقل مباريات الدوري الأفريقي في نسخته الأولى على القنوات الآتي: أون تايم سبورتس – المغربية الرياضية – أبو ظبي الرياضية.

وفيما يلي الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم

تردد قناة أون تايم سبورتس

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

التردد: 12091

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة المغربية الرياضية

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4