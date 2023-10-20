موعد مباراة الاهلي ضد الزمالك في كأس سوبر السلة والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الجمعة، منافسات الموسم الجديد في صالات كرة السلة، بمواجهة من العيار الثقيل بين الاهلي وغريمه التقليدي الزمالك في كأس السوبر المصري.

ويخوض فريق السلة رجال بالنادي الاهلي، مباراة قوية ضد الزمالك، في المواجهة التي تستضيفها صالة مدية خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة.

وستقام مباراة كأس السوبر المصري لأول مرة خارج الديار، بعد بروتوكول التعاون بين الاتحاد الوطني ونظيره البحريني.

اقرا أيضًا: المندوه “رايح جاي” .. مديرية الشباب والرياضة تعيده لانتخابات الزمالك

موعد مباراة سوبر السلة بين الاهلي والزمالك

وستنطلق مباراة الاهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري لكرة السلة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة في مدينة خليفة الرياضية.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور جماهيري كبير العدد في مباراة الغد، بعد نفاد التذاكر المخصصة والتي طرحها الاتحاد البحريني على صفحته الرسمية.

القنوات الناقلة لمباراة سوبر السلة بين الاهلي والزمالك

لم تعلن أي قناة عن بث مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين الاهلي والزمالك حتى الآن، ولكن ستنقل المباراة بشكل مباشر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

وذلك من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد البحريني لكرة السلة.