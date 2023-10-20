وزير داخلية بافاريا يصدم بايرن ميونخ بسبب مزراوي

أكد يواكيم هيرمان وزير داخلية أقليم بافاريا في ألمانيا، على عدم قانونية موقف بايرن ميونخ مع لاعبهم المغربي نصير مزراوي، بعد دعمه للقضية الفلسطينية.

وأعلن نصير مزراوي في وقت سابق عن دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني، من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ثم قرر نادي بايرن ميونخ استبعاد اللاعب من تدريباته الجماعية، وفقًا لما كشفت عنه صحيفة “بيلد” الألمانية، ومطالبات الجماهير بترحيله خارج البلاد.

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وقال وزير داخلية إقليم بافاريا في تصريحاته للصحافة الألمانية:” كلا، كقاعدة عامة، لا يمكنني ترحيل أي شخص إلا في حالة ارتكاب جرائم جنائية خطيرة”.

وأضاف:” لهذا السبب يجب على بايرن أن يقلق بشأن الوضع في هذه الحالة، لأن هذه لا يمكن أن تكون رسالة من لاعب في الفريق “.

ويواجه اللاعبين العرب عدة مضايقات من أنديتها الأوروبية، بسبب دعمهم للشعب الفلسطيني، ورغبة الأندية في التضامن مع قتلى إسرائيل