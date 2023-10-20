عبد الحفيظ يكشف سر تفوق الاهلي عن صن داونز.. وينتقد كاف في هذه النقطة

كشف سيد عبدالحفيظ، نجم النادي الاهلي السابق، سر تفوق القلعة الحمراء على صن داونز الجنوب إفريقي، فيما تحدث عن نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي، التي استحدثها الكاف في عام 2023.

ومن المقرر أن يبدأ الاهلي مشواره في بطولة دوري السوبر الإفريقي، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة نظيره سيمبا التنزاني في دار السلام في ذهاب دور ربع النهائي.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية: “بكل المقاييس الاهلي هو المرشح الأول، ولكن لا ننظر إلى نقطة النهاية ونحن في بداية المشوار، هذا هو الخطأ الذي يقع فيه صنداونز كل سنة، فهو لديه إمكانيات وفنيات هائلة ولكنه ينظر لنقطة النهاية”.

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وانتقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، قائلًا: “كان من الأفضل إقامة بطولة دوري السوبر الإفريقي في دولة واحدة بنظام دورة مجمعة أو أدوار إقصائية، ولو تحدثنا عن العدالة فنظام الذهاب والإياب هو الأفضل”.

واستكمل سيد عبدالحفيظ: “إقامة بطولة دوري السوبر الإفريقي في هذا التوقيت أمر صعب للغاية بسبب السفر والإرهاق”.

واختتم مدير الكرة السابق في الاهلي: “الدوري الإفريقي يختلف تمامًا عن دورى أبطال إفريقيا الذي ينطلق بشكل تدريجي من الأضعف إلى الأقوى”.