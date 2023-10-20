عبدالحفيظ يدافع عن نجم الاهلي ويشدد على صعوبة مباراة سيمبا

دافع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي عن محمد عبدالمنعم مدافع القلعة الحمراء، فيما أكد على صعوبة مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أبوظبي الرياضية: “تكمن صعوبة الدوري الإفريقي في بدايته، كما أنه يتنافس عليها 8 فرق قوية من أصحاب التصنيف الأعلى بالقارة السمراء”.

وأضاف: “الاهلي في آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا، مستواه ليس هو المعهود أو المأمول منه، ولكن بالنظر إلى الأرقام نجد أن أقرب 4 فرق في التأهل لنصف النهائي هم الاهلي وصنداونز والترجي والوداد، في حال لم تحدث أي مفاجآت”.

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وتابع عبدالحفيظ: “الاهلي وصل 6 مرات في 7 سنين إلى النهائي في دوري الأبطال، وصن داونز فريق جيد، لكن أصعب مباراة للاهلي هي مباراة سيمبا، بسبب أحداثها وعودة الدوليين ولا توجد فترة إعداد واللاعيبة لم تتجمع قبل المباراة بوقت كاف”.

واستكمل: “كفة الاهلي وسيمبا متساوية، والمباراة صعبة جدًا، لم نحقق أي انتصار في تنزانيا، فهي أصعب بأحداثها، إفريقيا ليها استعدادات خاصة ولكن الأهلي لديه العديد من الخبرات”.

واسترسل مدير الكرة السابق في الاهلي: “الاجواء بتكون صعبة في تنزانيا والرطوبة وعلى مستوى الهجومي فإن سيمبا فريق مندفع، ولعبه مفتوح فرصة التسجيل موجودة خدها بالعقل والقلب، والفوارق كبيرة ولكن لابد من وجود الحذر”.

وتحدث عن محمد عبد المنعم، حيث قال: “هو ليس مغرورًا كما يبدو أحيانًا، شخصية طيبة ومسالمة جدًا، لديه إمكانيات كبيرة جدًا، في جزء من شخصيته محدش عرفاه، يبان في أدائه أنه عنده ثقة شديدة جدًا تبان غرور ولكنه غير ذلك “.