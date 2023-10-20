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بيرسي تاو يقود هجوم الأهلي المتوقع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره سيمبا التنزاني، ضمن مباريات دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي، اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع ان يبدأ مدرب الأهلي "مارسيل كولر" المباراة بـ التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، موديست، بيرسي تاو.

وتنقل قناة "أبو ظبي 1" مباراة الأهلي ضد سيمبا على الهواء مباشرة، بجانب قناة أون تايم سبورت المصرية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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