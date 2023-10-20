شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق الكرة بالنادي الأهلي في السادسة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة منافساته في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بمواجهة قوية أمام سيمبا التنزاني على ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية ، هي : الأهلي ، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

ومن المقرر أن يحضر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة الليلة رفقة باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ويُدير المباراة ، الموريتاني دحان بيدا، وتقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي،ويلتقي الفائز من الاهلي وسيمبا مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الإنجولي في نصف نهاف نهائي البطولة.

وسافر الأهلي إلى تنزانيا مساء أمس الأول ،الأربعاء، على متن طائرة خاصة ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته في مباراة العودة ، ورغم حالة الإجهاد التي أصابت لاعبي الأهلي نتيجة ضغط المباريات وتواجد الدوليين في مباريات الأجندة الدولية الأخيرة إلا أن كولر مدرب الأهلي حرص على تجهيز فريقه جيداً لمواجهة اليوم من الناحية الفنية والبدنية والمعنوية.

وحرص كولر على دراسة الفريق التنزاني جيداً قبل لقاء الليلة وشاهد أكثر من مباراة سابقة للفريق في المنافسات المحلية والقارية من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فيه .

ويمتلك الأهلي أوراق رابحة كثيرة يأتي في مقدمتها ، حسين الشحات وبيرسي تاو وديانج ومحمد هاني وكهربا وعلي معلول والحارس المُخضرم ، محمد الشناوي.

في المقابل ، يسعى سيمبا لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام الاهلي خاصة وأن الفريق التنزاني نجح من قبل في الفوز أكثر من مرة على الأهلي بفضل الأرض والجمهور ، ويمتلك سيمبا سجلًا جيداً على ملعبه في البطولات الإفريقية، حيث تعود آخر هزيمة للفريق في تنزانيا لشهر فبراير من العام الحالي أي منذ 8 أشهر من الآن، بعدما خسر من الرجاء المغربي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة.