شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستدرج طلائع الجيش اليوم في الإسكندرية بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المصرى البوسعيدى في الرابعة عصر اليوم الجمعة، فريق طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق المصرى فوزا مهما على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر طلائع الجيش أمام مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويسعى على ماهر المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى، لمواصلة سكة الانتصارات والفوز الثالث على التوالي، وطالب اللاعبين بضرورة مواصلة الأداء والفوز من التقدم أكثر في جدول الدورى، محذرا من انتفاضة الطلائع بعد الهزيمة الأخيرة أمام فيوتشر، بعدما اطمأن على ماهر على اللاعبين بعد الفوز على الاتحاد الليبى بهدفين نظيفين، من أجل تجهيز كل اللاعبين للمباريات المقبلة في الدورى.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

في المقابل، يعانى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، من غياب الثنائى مصطفى الخواجة والنيجيري جودوين شيكا أوكوار بسبب الإصابة، وعكف بسيونى على استكشاف فريق المصري البورسعيدى بحثا عن استعادة الانتصارات مجدداً فى المسابقة المحلية، مطالبا اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل العودة بالنقاط الثلاثة والتقدم في جدول الترتيب.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 4 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر واحدة، وسجل لاعبو الطلائع هدفين واستقبلت شباكهم هدفين.