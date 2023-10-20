شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على الدخول في معسكر مغلق في فندق النادى اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فاركو الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى نايل 2023/ 2024.

ويسعى إيهاب جلال لفرض المزيد من التركيز على الفريق قبل المواجهة المهمة، والذى طالب فيها اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة والتقدم في جدول ترتيب الدورى، خاصة أن المباراة على ملعب الإسماعيلية ووسط جماهيرهم.

وحرص إيهاب جلال خلال الفترة الماضية على تدريب الفريق بشكل بدنى قوي من أجل تنفيذ خطته بالاستحواذ على الكرة والتحول من الدفاع للهجوم وسرعة نقل الكرة، بالإضافة إلى تدريبات تخصصية من خلال جمل فنية من على الأجناب.

وخاض الإسماعيلى مواجهة واحدة خلال فترة التوقف الدولى الماضية أمام زد وديا ونجح في الفوز باللقاء بهدفين مقابل هدف واطمئن خلالها على مستوى اللاعبين.