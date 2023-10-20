الامارات | عقب الاقتراب من استضافة كأس العالم 2034.. السعودية تطرق أبواب مونديال السيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة تيليغراف البريطانية أن السعودية وبريطانيا يتنافسان على استضافة كأس العالم للسيدات 2035.

ذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي تسير في بطولة كأس العالم للرجال 2034 في طريقها إلى أن تقام في الدولة العربية بعد أن سلم منح الاتحاد الدولي لكرة القدم نسخة 2030 إلى ست دول في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، أصبح هناك اهتمام سعودي كبير في تنظيم مونديال السيدات في العام التالي لبطولة الرجال.

وتابعت: "صرح رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك العام الماضي أنه يريد إحضار البطولة إلى المملكة المتحدة لأول مرة، ولكن قد تكون بريطانيا في طريق تصادمي مع المملكة العربية السعودية لتنظيم كأس العالم للسيدات بعد أن أكد مسؤولون في الدولة الخليجية أنه يجب أن تتقدم بطلب لاستضافة بطولة 2035".

ونقلت تصريحات أدلت بها المديرة الفنية لكرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مونيكا ستاب، أمام مؤتمر القادة في لندن، مؤكدة أن التقدم بطلب لاستضافة مونديال السيدات من ضمن الاهتمامات في السعودية.

وأشارت إلى أن السعودية ستستضيف بطولة آسيا للسيدات في 2026، لذلك سيكون لديها فريق جاهز للمنافسة على هذا المستوى ويتم إعداده للمونديال.

واختتمت: "منح بطولة 2035 لن يجعل السعودية أول من ينظم كأس العالم للرجال والسيدات في عامين متتاليين، بل قد يوجه صدمة قوية إلى آمال بريطانيا في استضافة الحدث حتى عام 2039 على أقل تقدير".