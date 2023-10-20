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قرار عاجل من اللجنة الأولمبية بإعادة حسام المندوه لانتخابات الزمالك - مستند

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، قرارا بإعادة حسام المندوه الحسيني، إلى سباق انتخابات نادي الزمالك مرة أخرى المقرر لها غدا الجمعة؟

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت استبعاد حسام المندوه من الكشوف الانتخابية النهائية لنادي الزمالك، بسبب عضوية مجلس النواب.

ومن جانبها قررت اللجنة الأولمبية إعادة حسام المندوه إلى الانتخابات مرة أخرى، في ضوء اختصاصها، واعتماد اسمه ضمن كشوف المرشحين، على منصب أمانة الصندوق.

جدير بالذكر أن انتخابات نادي الزمالك تقام غدا الجمعة، داخل مقر القلعة البيضاء، بداية من التاسعة صباحا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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