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لقاءات قوية فى الجولة الحادية عشر بدورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات  قوية فى إطار الجولة الحادية عشر بدورى المحترفين لكرة اليد  للرجال للموسم المحلى 2023:2024 .

 

تشهد هذه الجولة لقاءات  بين كل من: الأهلى مع سبورتنج والبنك الأهلى مع هليوبوليس والجزيرة مع طلائع الجيش والترسانة مع الطيران والأوليمبى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع الزهور والشمس مع المعادى والعبور مع سموحة . 

 

فيما تقام الجولة الثانية عشر يوم 17 نوفمبر القادم بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج و الطيران مع البنك الأهلى والزهور مع الترسانة والمعادى مع الأوليمبى والعبور مع أصحاب الجياد و سموحة مع الشمس . 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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