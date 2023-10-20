شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الحادية عشر بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية فى إطار الجولة الحادية عشر بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023:2024 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الأهلى مع سبورتنج والبنك الأهلى مع هليوبوليس والجزيرة مع طلائع الجيش والترسانة مع الطيران والأوليمبى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع الزهور والشمس مع المعادى والعبور مع سموحة .

فيما تقام الجولة الثانية عشر يوم 17 نوفمبر القادم بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج و الطيران مع البنك الأهلى والزهور مع الترسانة والمعادى مع الأوليمبى والعبور مع أصحاب الجياد و سموحة مع الشمس .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.