شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم معسكره الأول بالإسماعيلية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، اليوم الجمعة، معسكره التحضيري الأول بالإسماعيلية، والذى يقام في ضوء الاستعداد لبطولة شمال إفريقيا الشهر المقبل، بعدما بدأ شباب الفراعنة معسكرهم يوم الأحد الماضي بمدينة الإسماعيلية بمشاركة 34 لاعبا.

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب ، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.