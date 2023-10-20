شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائي جراسهوبر للاسكواش ومصر تضمن 6 مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، كريم عبد الجواد، هانيا الحمامي، وروان العربي، إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الثاني والأخير من دور الـ 16 كالتالي:

فوز كريم عبد الجواد على الألماني رفائيل كندرا بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين: 11-6, 11-7.

فوز روان العربي على منافستها جورجيا أدرلي بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-5, 11-5.

فوز هانيا الحمامي على منافستها فيروز أبو الخير بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-6, 11-6.

هزيمة كنزي أيمن أمام البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين: 11-9، 11-5.

هزيمة مريم متولي أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين: 11-9، 11-2.

وبذلك تكون مصر قد ضمنت 6 مقاعد في ربع النهائي بتواجد كل من، كريم عبد الجواد، هانيا الحمامي، وروان العربي، مصطفى عسل، يوسف إبراهيم، ونور الشربيني.