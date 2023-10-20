شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يخشى كمين الداخلية اليوم بحثا عن الفوز الأول فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيراميكا في الثامنة مساء اليوم الجمعة، مع فريق الداخلية على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث فرط سيراميكا في الفوز بعد التقدم على فاركو بهدفين لتنتهى المباراة بالتعادل 2/ 2 في الجولة الماضية، بينما سقط الداخلية أمام المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويسعى أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، لتحقيق الفوز الأول للفريق في الدورى هذا الموسم، محذرا اللاعبين من الوقوع فى مثل هذه الأخطاء فى المباريات المقبلة، خاصة التى حدثت أمام فاركو الذى تعادل فيه الفريق بعد التقدم بهدفين، ليفقد الفريق نقطتين مهمتين، بالإضافة لعدم استغلال الفرص أمام الاتحاد السكندرى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر في ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطتين من 3 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر مواجهة وله لقاء مؤجل مع الأهلى، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكه 3 أهداف.

في المقابل، يأمل ميمى عبد الرازق المدير الفني لفريق الداخلية، لتحقيق الفوز الثانى له هذا الموسم، بعدما عكف على تصحيح أخطاء اللاعبين التي ظهرت في المباريات الماضية، مستغلا الفترة الماضية في خوض مباراتين وديتين أمام زد والتي خسرها والفوز على فريق الشمس، وحذر اللاعبين من خطورة الثلاثى جون إيبوكا ومحمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان وعدم ترك أي مساحات أمامهم.

ويتواجد فريق الداخلية في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على المقاولون العرب وخسارتين من مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي.