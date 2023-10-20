شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الموحدة تعلن عودة حسام المندوه للمنافسة فى انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية للقائمة الموحدة المرشحة فى انتخابات نادى الزمالك المقرر لها اليوم الجمعة، عودة الدكتور حسام المندوه للمنافسة فى الانتخابات على منصب أمين الصندوق، بعدما كان سبق وصدر حكمًا باستبعاده من الانتخابات.

وكتبت صفحة القائمة الموحدة على فيس بوك: "كما أكدنا .. رسمياً - الدكتور حسام المندوه يعود لسباق انتخابات الزمالك مع القائمة الموحدة على منصب أمين الصندوق".

وكانت قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يوم الأربعاء، إحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبد المجيد سليم عبد الصبور، واستبعاد المندوه من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20/10/2023، فى الدعوى التى حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحى بصفته واخرين، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وحمل طعن المحكمة الإدارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.

وطالب المندوه فى الطعن المقام أمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.