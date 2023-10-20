شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف يعتذر عن خوض انتخابات نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعتذر خالد لطيف المرشح على منصب أمين صندوق نادى الزمالك، عن خوض الانتخابات المقرر لها اليوم، الجمعة، وأرسل لطيف اعتذارًا رسميًا للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، وجاء نصه كالتالي..

السيد / عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة نادى الزمالك

بداية، أقدم لسيادتكم أسمى آيات التقدير والعرفان على كل ما قدمتموه بأمانة وإخلاص لخدمة النادي، فتقبلوا كل معانى الثناء والتقدير على أدائكم الرائع.

فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به أمتنا العربية جراء الاعتداءات الإسرائيلية تجاه أهلنا فى قطاع غزة، وفى ظل تصاعد الأمور يوما بعد يوم، وانشغال الشعب المصرى العظيم بهذه الأحداث المحزنة، ووقفته خلف قيادته السياسية، ليس من المناسب أو المعقول أن تجرى انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك المزمع إقامتها غدًا الجمعة 20 أكتوبر 2023، خاصة فى ظل القوة القاهرة بحكم القانون المصري.

الأمر الثاني.. هناك أكثر من طعن يخص الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، وتم تحديد موعد جلساتها بعد إجراء الانتخابات للفصل فيها، وهو ما يعرض العملية الانتخابية للبطلان، ومن ثم دخول نادى الزمالك فى مهاترات مستقبلية تهدد استقرار النادى، وتمسك بعض المرشحين وإصرارهم على الاستمرار بالحق القانونى على حساب استقرار النادى، ومصالح جماهيره وأعضائه، رغم صعوبة الموقف الراهن داخل نادى الزمالك.

الأمر الثالث.. الدولة المصرية أعلنت حالة الحداد تضامنا مع أهل فلسطين الذين يتعرضون للقتل منذ ما يقرب من أسبوعين، فكيف تجرى انتخابات فى هذا الوقت وهناك حالة الحداد؟.

إن التاريخ سيذكر الموقف الذى اتخذه الشعب المصرى العظيم مع قيادته السياسية لمساندة القضية الفلسطينية فى 2023، كما سيذكر التاريخ من تكالب على مناصب بنادى الزمالك.

وبناءً عليه.. أنأى بنفسى عن المشاركة فى انتخابات نادى الزمالك والمعرضة للبطلان بنسبة مائة فى المائة، بعد إجرائها فى الوقت الذى يتعرض فيه الشعب الفلسطينى للقتل كل ساعة فى مشهد حزين جدا خارجيا وداخليا، بحثا عن الكراسى والمناصب، بغض النظر عن المصلحة العامة لنادينا الحبيب العظيم، وأعتذر عن المشاركة فى تلك الانتخابات.

وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية بنادى الزمالك التى أحاطتنى بالحب والود خلال الفترة الماضية، معتذرا لهم عن عدم خوض الانتخابات، متمنيا لنادينا العظيم وجماهيره الغفيرة كل التوفيق والنجاح.