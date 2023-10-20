شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي جراسهوبر للإسكواش بمشاركة 6 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكانت مصر قد ضمنت 6 مقاعد في ربع النهائي بتواجد كل من، كريم عبد الجواد، هانيا الحمامي، وروان العربي، مصطفى عسل، يوسف إبراهيم، ونور الشربيني.

وجاءت مباريات المصريين في ربع النهائي كالتالي:

نور الشربيني والإنجليزية سارة جان بيري

هانيا الحمامي وروان العربي

كريم عبد الجواد والانجليزي محمد الشوربجي

يوسف إبراهيم والويلزي جويل مكين

مصطفى عسل والفرنسي بابتيست ماسوتي

ويحمل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثالث عالمياً للرجال، لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس جراسهوبر.