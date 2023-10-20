شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يخضع لأشعة جديدة اليوم قبل فك الجبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى، لأشعة جديدة اليوم الجمعة، على قدمه من أجل معرفة مدى تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندرى في الدورى.

ويعانى أحمد عادل عبد المنعم من إصابة بشرخ في وجه القدم تعرض لها أمام الاتحاد السكندري، وتسببت في غيابه عن مواجهة الأهلى الماضية وسيغيب عن مواجهة فاركو الأحد أيضا، بعدما وضع قدمه في الجبس حتى الآن.

وفضل الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى، عدم الاستعجال في فك الجبس بعدما أجرى أشعة منذ 3 أيام على قدم اللعب والتي أظهرت حاجته للاستمرار في الجبس.

ويخوض الإسماعيلي مرانه على فترتين في السابعة صباحا والخامسة مساء، وقسم الجهاز الفني الفريق إلى مجموعات وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية متنوعة و تدريبات ركض سريع أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية وأنهى المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب.

واستغل إيهاب جلال الفترة الماضية في رفع الحالة البدنية للاعبين بشكل قوى من أجل تنفيذ خطته بالاستحواذ على الكرة والتحول من الدفاع للهجوم وسرعة نقل الكرة، بالإضافة إلى تدريبات تخصصية من خلال جمل فنية من على الأجناب.

وخاض الإسماعيلى مواجهة واحدة خلال فترة التوقف الدولى الماضية أمام زد وديا ونجح في الفوز باللقاء بهدفين مقابل هدف واطمئن خلالها على مستوى اللاعبين.