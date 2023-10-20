أحمد عيد عبد الملك يدلي بصوته في إنتخابات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - حرص أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق على التواجد في مقر نادي الزمالك بميت عقبة ليدلي بصوته في الإنتخابات التي تقام اليوم الجمعة.

وتواجد عدد من نجوم القلعة البيضاء منذ الصباح الباكر مثل أحمد عيد ومحمد أبو العلا للمشاركة في العملية الإنتخابية.

جعفر ولبيب يستقبلون أعضاء الزمالك في الإنتخابات

حرص فاروق جعفر وحسين لبيب المرشحين البارزين على منصب رئيس نادي الزمالك في الإنتخابات التي تقاك اليوم الجمعة على التواجد مبكراً أمام الخيام الإنتخابية بمقر النادي في ميت عقبة.

وقام فاروق جعفر بإستقبال أعضاء الجمعية العمومية رفقة عدد من المرشحين في مقدمتهم سيد متولي.

على الجانب الآخر تواجد حسين لبيب أيضاً لإستقبال الأعضام رفقة عدد من أعضاء قائمته الإنتخابية، كما تواجد هاني العتال والحسيني سمير وبعض المرشحين المستقلين لمنصب عضوية النادي.