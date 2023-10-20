شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الزمالك.. 14 مرشحا يتنافسون على مقعد العضوية تحت السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد انتخابات نادى الزمالك المقرر لها اليوم الجمعة بمقر النادى المنافسة على بين 14 مرشحا على منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك تحت السن وهم.

الأعضاء المرشحين تحت السن فى انتخابات الزمالك:

1 – أحمد خالد حسنين

2- أحمد النمس

3 – أحمد هانى زادة

4 – إيهاب عصمت عاشور

5 – آية هشام

6- خالد الزيات

7 – رامى نصوحى

8 – على العطفى

9- محمد الصادق

10- محمد عودة أبو قطيط

11- محمد بحبح

12- نيرة الأحمر

13 – هشام نصر إبراهيم

14- ياسمين الشريف

وشدد عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادى الزمالك على رجال الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط،حفاظاً على الاستقرار وخروج الانتخابات في أحسن صورة.

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من إتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.