شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على سيمبا في القيمة التسويقية والشناوى أغلى لاعب.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى اليوم الجمعة مباراة هامة مع نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.35 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لسيمبا التنزانى 3.03 مليون يورو. يعد محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى هو أغلى لاعب في الفريق حيث تساوى قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو فيما يعد الحارس المغربى أيوب لكرد أغلى لاعب في ويساوى 1.20 مليون يورو.

ويشارك المارد الأحمر في دوري السوبر الإفريقي، بعد وصوله إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا 4 مرات متتالية في أخر 4 نسخة، وحصد اللقب في 3 منها، أعوام 2020 على حساب غريمه التقليدي الزمالك، و2021 أمام كايزر تشفيز الجنوب الإفريقي، وأخيرا الوداد المغربي 2023.

ومن المقرر أن يحضر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة الليلة رفقة باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ويُدير المباراة، الموريتاني دحان بيدا، وتقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي، ويلتقي الفائز من الأهلي وسيمبا مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الإنجولي في نصف نهاف نهائي البطولة.