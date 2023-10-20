شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الزمالك.. 5 مرشحين يتنافسون على مقعد أمين الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد انتخابات نادى الزمالك المقرر لها اليوم الجمعة، بمقر النادى المنافسة بين 5 مرشحين على منصب أمين الصندوق، بعد إعلان خالد لطيف انسحابه من السباق الانتخابي وهم.

1- حسام المندوه

2- عبد المجيد سليم

3- خالد لطيف "منسحب"

4- محمد قدري

5 - محمد الماوي

6- كريم عادل عبيد

وشدد عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادى الزمالك على رجال الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط،حفاظاً على الاستقرار وخروج الانتخابات في أحسن صورة.

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من إتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.