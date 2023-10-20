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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس الساعات الأولى من انتخابات نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صوراً خاصة من كواليس الساعات الأولى لانتخابات نادى الزمالك المقامة حاليا بمقر النادى لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة.
أعضاء الزمالك
الحسيني سمير وهانى العتال ومصطفى عبد الخالق المرشحين بانتخابات الزمالك
الزمالك ينتخب مجلس جديد
القائمة الموحدة بانتخابات الزمالك
المرشحين بانتخابات الزمالك يستقبلون الأعضاء
المرشحين بانتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك
انتخابات نادى الزمالك
انتخابات نادي الزمالك
حسين لبيب
فاروق جعفر فى انتخابات الزمالك
فاروق جعفر
كشوف أعضاء عمومية الزمالك
مرشحي الزمالك أثناء الانتخابات
وأنطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.
ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.
وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.
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