شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وموديست على رأس 9 غيابات عن الأهلى قبل مواجهة سيمبا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق الكرة بالنادي الأهلي، فى السادسة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، منافساته في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بمواجهة قوية أمام سيمبا التنزاني، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: "الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري".

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد وكريم نيدفيد وأنتونى موديست بسبب الإصابة، وحمزة علاء ومحمد زعلوك ومعتز محمد لأسباب فنية، وعلى معلول لعدم اللحاق بالبعثة

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول- كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق -محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن - بيرسي تاو.