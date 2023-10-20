لاختيار مجلس إدارة جديد.. انطلاق انتخابات نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

انطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات نادي الزمالك، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد، حيث تم فتح باب التصويت في التاسعة صباح اليوم لأعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قد أعلنت عن فتح أبواب النادي أمام الراغبين في التصويت بداية من التاسعة من صباح اليوم.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

ومن المنتظر أن يشهد نادي الزمالك، حضورا كبيرا، من جانب أعضاء الجمعية العمومية، من أجل التصويت على الميزانية المالية، ويتم اعتماد النصاب القانوني حال حضور 10 ألاف عضوا.

قائمة المرشحين لانتخابات الزمالك

منصب الرئيس: حسين لبيب، وعمر هريدى، وفاروق جعفر، وماجد الحنبلي وميرفت سيد أحمد.

منصب نائب الرئيس: هاني العتال، وأحمد محمد عبدالغني، وهشام نصر.

منصب أمين الصندوق: حسام المندوه، وعبدالمجيد سليم، وكريم عادل عبيد ، ومحمد قدري، محمد الماوي.

الأعضاء فوق السن: أحمد عبادة وأحمد سليمان وأحمد عفيفي وأحمد فودة نصير والحسينى سمير وأشرف إمام والسيد متولى وحاتم السيد وحسام مندور وحسين السيد وحمدية كمال ورجب رواش ورفعت شبل وسامح سونى وسماح سعيد وسيف الإسلام محمد وشريف إسلام وشيرين الفقي وطارق العقرب وعبدالله جورج وعلاء مقلد وعمرو أدهم وماهر محمد ومجدى صادق ومحمد رشاد المدهون ومحمد رشاد حسن ومحمد طارق ومحمود نور الدين ومروة الرفاعي ومصطفى عبدالخالق ونجلاء خليفة ونجلاء الناجي وهاني شكري وهاني عيد وهاني بيرزي وهشام محمد وهشام يكن.

الأعضاء تحت السن: أحمد خالد حسانين وأحمد النمس وأحمد هاني زادة وإيهاب عاشور وآية هشام وخالد الزيات ورامي نصوحي وعلي العاطفي ومحمد الصادق ومحمد عودة ومحمد بحبح ونيرة الأحمر وهشام نصر وياسمين الشريف