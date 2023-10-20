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اليوم..عودة الدوري المصري بعد نهاية التوقف الدولي

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ياسر رشاد - القاهرة - يعود من جديد الممتاز، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة،  بعد نهاية التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

 

تنطلق مباراتين يوم الجمعة المقبلة بين المصري البورسعيدي وطلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا والداخلية، وتبدأ في نفس التوقيت في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

يواجه المصري البورسعيدي نظيره طلائع الجيش على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة، فيما يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الداخلية على ستاد المقاولون العرب.

وكان المصري البورسعيدي فاز في مباراته الأخيرة على الداخلية بثلاث أهداف مقابل هدف، فيما سقط طلائع الجيش أمام فيوتشر بهدفين نظيفين، بينما تعادل سيراميكا مع فاركو بهدفين لكلاهما.
 


جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري:


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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