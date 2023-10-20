تشكيل إضطراري للأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم ضمن منافسات بطولة السوبر ليج الأفريقي.

ويخوض الأهلي لقاء اليوم في ظل غياب العديد من لاعبيه وفي مقدمتهم الظهير الأيسر علي معلول والمهاجم أنتوني موديست إضافة لصعوبة لحاق محمد عبد المنعم باللقاء بسبب الإصابة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيمبا التنزاني

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، كوكا

خط الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم، محمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في السوبرليج الأفريقي

تنطلق مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في السوبر ليج الأفريقي

تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر قنوات أون تايم سبورتس التي حصلت على حقوق نقل مباريات هذه البطولة، بالإضافة لقناة أبوظبي الرياضية.